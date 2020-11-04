В Армении за сутки коронавирусом заразились еще 2374 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 97 150, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 3 ноября, таких случаев было 94776. Таким образом, за сутки выявлено 2374 новых случая заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончался 1448 человек (плюс 35 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 389 (плюс 6 за минувшие сутки).