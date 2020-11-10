Пашинян сообщил, что находится в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник сообщил, что находится на территории Армении и продолжает исполнять свои обязанности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Конечно, я нахожусь в Армении и продолжаю выполнять свою работу премьер-министра Республики Армения", - написал Пашинян на своей странице в Facebook.