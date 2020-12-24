В Армении начнется бессрочная сидячая акция протеста

БАКУ/Trend/ - Участники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в четверг начали шествие к зданию генеральной прокуратуры в центре Еревана, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян заявил, что после шествия протестующие вернутся к зданию правительства, где начнут бессрочную сидячую акцию протеста.

Перед шествием участники акции забросали яйцами здание правительства.