В Армении начнется бессрочная сидячая акция протеста

Армения 24 декабря 2020 15:49 (UTC+04:00)
В Армении начнется бессрочная сидячая акция протеста

БАКУ/Trend/ - Участники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в четверг начали шествие к зданию генеральной прокуратуры в центре Еревана, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян заявил, что после шествия протестующие вернутся к зданию правительства, где начнут бессрочную сидячую акцию протеста.

Перед шествием участники акции забросали яйцами здание правительства.

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В Армении начнется бессрочная сидячая акция протеста
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