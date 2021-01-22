Добровольцы собрались у здания минобороны Армении с требованием получить разъяснения по поводу компенсации

БАКУ/Trend/ - Группа солдат, отправившихся на войну добровольцами, собралась у здания министерства обороны с требованием получить разъяснения, почему им до сих пор, как остальным, не была выплачена компенсация, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.



Как сказал один из активистов Давид Ованнисян, он с первых же дней отправился на войну, вернулся из Карабаха 30 ноября. С тех пор, как узнал, что государство выплачивает определенную сумму денег вернувшимся из фронта, обращался в разные структуры для получения компенсации.