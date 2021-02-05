Еврокомиссия призывает к скорейшим мерам по выводу Мецаморской АЭС из эксплуатации

БАКУ /Trend/ - Атомная электростанция, расположенная в армянском Мецаморе, требует скорейшего закрытия и безопасного вывода из эксплуатации.

Об это, как передает в пятницу Trend, говорится в отчете рабочей группы Еврокомиссии об исполнении соглашения о партнерстве с Арменией в 2020 году.

Согласно информации, данные меры необходимы в связи с тем, что атомная электростанция не может быть модернизирована для полного соответствия с международно признанными стандартами ядерной безопасности.

«Для решения этой проблемы необходимо как можно скорее принять дорожную карту или план действий, принимая во внимание необходимость обеспечения энергетической безопасности Армении и условий для устойчивого развития», - говорится в сообщении.

Армянская АЭС, единственная в регионе, расположена возле города Мецамор (примерно в 30 километрах к югу от Еревана). Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй - в январе 1980 года. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения в декабре 1988 года, унесшего жизни 25 тысяч человек. Второй энергоблок повторно введен в эксплуатацию в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)