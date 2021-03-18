Досрочные выборы в парламент Армении пройдут 20 июня
Досрочные выборы в парламент Армении пройдут 20 июня, написал в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
По словам премьера, сегодня он встретился с лидером фракции ППА Гагиком Царукяном. Стороны констатировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации – досрочные парламентские выборы.
"Учитывая мои обсуждения с президентом Армении, фракцией "Мой шаг", лидером фракции "Просвещенная Армения", 20 июня этого года в Армении пройдут досрочные парламентские выборы", - написал Пашинян.
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