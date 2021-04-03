Американское издание раскрыло имена германских депутатов, подкупленных Арменией - СКАНДАЛЬНЫЙ СПИСОК

Авторитетное американское издание The USA Tribune раскрыло имена германских депутатов, подкупленных Арменией и армянским лобби. В скандальном списке фигурируют имена нео-нацистов, расистов, педофилов и насильников.

"Сепаратизм как политическая практика - особенно если это прокси-движение - в значительной степени зависит от внешней поддержки для достижения какой-то легитимности. Руководители сепаратистских движений стремятся наладить связи с законодателями в западных странах, чтобы озвучить то, что они считают своим правом на независимость от страны, из которой они расстались.

Осенью 2020 года Азербайджан начал довольно успешное наступление, освободив территории, которые страна потеряла в результате армянской оккупации Карабаха в 1993 году. До этих войн сепаратистские движения в нестабильных частях мира придавали своему существованию "легитимность" за счет подкупа законодателей из Европы, которые появлялись в так называемых "столицах" сепаратизма во время т.н. "выборов" и в других случаях," - рассказывается в статье издания, где подчеркнуто, что Армения широко использовала свою пиар-машину, чтобы предать гласности эти поездки и заявления европейских депутатов c целью восполнить вакуум международного непризнания. Вплоть до осени 2020 года Германия была одной из основных стран, где армянские лоббистские организации занимались фальсификацией коррумпированных законодателей.

Например, несколько членов праворадикальной партии "Альтернатива для Германии" (AfD), как известно, поддерживали незаконный режим хунты в Карабахе, установленный Арменией после 1992 года. С 2017 года депутаты Бундестага от АдГ и Европейского парламента совершали несколько незаконных визитов на экс-оккупированные территории Азербайджана. Представители фракции Бундестага АдГ приняты "депутатами" тн. "парламента" Нагорного Карабаха, посетивших Германию в 2018 году, и пригласили их на выборы в ландтаг Бранденбурга 1 сентября 2019 года.

Армянские СМИ сообщили, что в этих выборах в качестве наблюдателей участвовали представители так называемого "арцаха", хотя иностранных наблюдателей на выборы в Ландтаг обычно не приглашают, отмечает издание.

The USA Tribune подчеркивает, что АдГ - это исламофобская, антисемитская, расистская, антидемократическая и антиевропейская политическая сила, за которой следят немецкие спецслужбы из-за ее экстремистских тенденций. Все другие политические партии в Германии отказываются вступать в коалицию с АдГ в процессе создания как федерального правительства, так и правительств федеральных земель и любых форм сотрудничества с этой партией. Члены АдГ тесно сотрудничают с Арменией и сепаратистскими режимами, сформировавшимися в результате других территориальных конфликтов на постсоветском пространстве, и часто посещают сепаратистские регионы.

Как выяснило издание, среди членов АдГ, служащих национальному делу Армении, есть:

1. Член Бундестага Стефан Койтер, незаконно посетивший в 2019 и 2020 годах находившиеся под оккупацией территории Азербайджана, известен в немецком обществе своим восторженным использованием нацистских и антисемитских лозунгов.

2. Андреас Калбиц, член Бранденбургского ландтага, который незаконно посетил Нагорный Карабах в 2019 году и во время войны в 2020 году. Он был исключен из партии за неонацистское прошлое. Однако он оставался членом фракции АдГ Бранденбургского ландтага. Калбиц назвал карабахскую войну "борьбой христианской культуры против исламской экспансии".

3. Депутат Бундестага, заместитель председателя парламентской группы Германия-Южный Кавказ Штеффен Котре, незаконно посетивший в 2019 и 2020 годах находившиеся под оккупацией территории Азербайджана, проводит кампанию в пользу армян внутри парламентской группы. Правый - экстремист, он выступал с заявлениями против мигрантов.

4. Андреас Галау, правый экстремист, вице-президент Бранденбургского ландтага. Он поддерживает Андреаса Калбица, исключенного из партии АдГ.

5. Ларс Патрик Берг, незаконно посетивший территории Азербайджана в качестве члена Ландтага земли Баден-Вюртемберг в 2017 году, а затем избранный в Европейский парламент. Он известен своей постоянной пропагандой в пользу Армении и своими исламофобскими, антитурецкими и антиазербайджанскими заявлениями.

6. Энрико Комнинг незаконно посетил территории Азербайджана в 2016 году в качестве члена ландтага федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, а затем был избран в Бундестаг. В 2016 году в СМИ распространилась скандальная аудиозапись его разговора с членами партии: "Мы не хотим парламентского государства, или как это называется демократия. Мы хотим его отменить".

7. Хольгер Арппе, член ландтага земли Мекленбург-Передняя Померания, который незаконно посетил территории Азербайджана в 2016 году, покинул фракцию АдГ в Ландтаге в 2017 году после того, как его расистские, педофильные и насильственные репрессии были разоблачены в прессе. В 2018 году его исключили из партии АдГ. Во время войны в Нагорном Карабахе 2020 года он активно выступал на стороне армянской стороны, подчеркивая "угрозу исламизации" в Европе, ссылаясь на "участие" Турции в войне.

8. Томас Руди, член ландтага федеральной земли Тюрингия, незаконно посетивший территории Азербайджана в 2016 году, является членом крайне правого экстремистского крыла АдГ. Он был известен своими нацистскими, расистскими и гомофобными лозунгами и заявлениями. Во время войны в Нагорном Карабахе 2020 года он вел пропагандистскую деятельность в пользу армянской стороны.

9. Мануэль Оксенрайтер, праворадикальный журналист, сопровождавший депутатов АдГ Ландтаг во время незаконного визита на территории Азербайджана в 2016 году, работал главным редактором Deutsche Militärzeitrschrift в 2004-2011 годах и Zuerst! в 2011 году (оба журнала считаются правыми экстремистскими). Он выступал на антисемитской конференции, посвященной "еврейскому лобби в Германии" в Тегеране в 2014 году. В 2018-2019 годах член Бундестага Маркус Фронмайер был уволен в связи с расследованием его дела об участии в теракте.

Издание пишет, что расходы на поездки членов АдГ в оккупированный тогда нагорно-карабахский регион Азербайджана были покрыты т.н. "парламентом" незаконного режима в Карабахе. Они пытались скрыть этот факт, высказывая по этому поводу различные противоречивые заявления.

Главарь незаконного режима Араик Арутюнян даже признал, что он тесно сотрудничал с АдГ в течение пяти лет.

Армянские лоббистские группы и, конечно же, посольство в Берлине также успешно задействовали леворадикальную фракцию парламента Германии. Среди печально известных коррумпированных чиновников следующие члены левой радикальной фракции Бундестага:

Севим Дагделен, член комитета Бундестага по иностранным делам, имеет курдское происхождение и придерживается радикальной антитурецкой позиции. Она возглавляла германо-турецкую парламентскую группу в нынешнем созыве бундестага, полностью парализовав деятельность группы. Ее антиазербайджанская деятельность началась после столкновений в Товузском районе Азербайджана в июле 2020 года, и депутат превратила политическую поддержку Азербайджана Турцией в новую тему своей антитурецкой кампании, используя сильные антитурецкие настроения, которые преобладали в Германии на выборах. С тех пор она выдвигает популистские, необоснованные и абсурдные обвинения в адрес Азербайджана.

Представитель фракции по внешней политике доктор Грегор Гизи был сопредседателем фракции по внешней политике до 2017 года. В то время он отличался своей последовательной позицией по конфликту. Он ответил на запросы граждан азербайджанской диаспоры в поддержку территориальной целостности Азербайджана. Левая фракция всегда занимала объективную позицию в отношении конфликта с документами, принятыми под его руководством. После выборов 2017 года он стал руководить внешнеполитической группой фракции. Во время встречи в посольстве Азербайджана он предложил лоббистские услуги для справедливого урегулирования конфликта.

После того, как разразилась последняя карабахская война, его позиция полностью изменилась. С тех пор он делает чисто проармянские речи и заявления. Критикуя политику своей страны в отношении Турции, Гизи подчеркнул, что Азербайджан "атаковал" армян Карабаха при "военной помощи" Турции.

Улла Джелпке, докладчик от левой фракции в комитете Бундестага по внутренним делам. После Товузских боев она направила правительству Германии небольшой запрос под названием "Нападения на армян в Германии" и выдвинула необоснованные обвинения в адрес азербайджанских и турецких спецслужб, основанные на информации армянских диаспорских организаций. Как отказ правительства подтвердить какие-либо обвинения депутатов, так и разоблачение ее проармянской деятельности азербайджанской диаспорой заставили Джелпке отойти на второй план, и она перешла от активной пропаганды к закулисному лоббированию.

Список дополняют члены правящей фракции Бундестага Христианско-демократического / Христианско-социалистического союза (ХДС / ХСС):

Альберт Вейлер, заместитель председателя Форума Германия-Южный Кавказ, является известным политическим лоббистом армян в Германии, соучредителем и председателем Немецко-армянского форума. Юридический адрес Германо-армянского форума - офис Бундестага. Алла Серобян, которая работает в его офисе, также является членом правления Форума. Вейлер был избран от федеральной земли Тюрингия. В 2018-2019 годах в Германии, особенно на федеральной территории Тюрингии, появлялись сообщения о существовании организованной армянской мафии и связях с ней Форума. Членами Форума являются Артур Абрахам и Каро Мурат, профессиональные боксеры армянского происхождения, принадлежащие к мафии. Вейлер был депутатом Бундестага с 2013 года. До этого он занимался политикой на местном уровне. Можно предположить, что его появление в федеральной политике поощрялось армянской мафией. В 2014 году он совершил свой первый незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана, а затем учредил Германо-армянский форум.

После переизбрания в бундестаг он также стал заместителем председателя форума "Германия-Южный Кавказ", попытался спровоцировать политический скандал, включившись в делегацию канцлера Германии во время ее визита в Азербайджан.

Манфред Грунд, член комитета Бундестага по иностранным делам - Грунд, имевший хорошие отношения с Азербайджаном, начал лоббирование в пользу Армении в 2014 году после незаконного визита на оккупированные территории Азербайджана вместе с Альбертом. Он является наиболее активным депутатом Бундестага, который выступал на стороне Армении во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Более того, поскольку он был избран из Тюрингии, можно предположить, что его сотрудничество с Арменией было налажено через армянскую мафию. В его офисе работает выходец из Нагорного Карабаха Андраник Асланян. Асланян является генеральным директором "ELASE Real Estate GmbH" и занимается отмыванием денег элементов сепаратистского режима в Германии.

Тилль Мансманн, член Свободной демократической партии Бундестага (СвДП), который является депутатом Бундестага с 2017 года, является заместителем председателя парламентской группы Германия - Южный Кавказ. Он также является заместителем председателя форума Германия-Армения и армянским лоббистом. Не исключено, что присоединение Мансмана к армянскому лобби организовал Альберт Вейлер. Кроме того, избирательный округ Бергштрассе, откуда он был избран, поддерживает связи с незаконным режимом с 2013 года.

Джем Оздемир, член фракции Партии зеленых Бундестага, председатель комитета по транспорту и цифровой инфраструктуре Джем Оздемир был сопредседателем Партии зеленых в 2008-2018 годах. В 2015 году он начал лоббировать признание так называемого "геноцида армян". Оздемир является одним из авторов постановления, принятого Бундестагом в 2016 году.

Мартин Соннеборн - председатель Die PARTEI, сатирической, популистской партии, в которую входят клоуны. Будучи женатым на супруге армянского происхождения, он активно поддерживает дело армян. Он незаконно посетил оккупированные территории Азербайджана в 2018 и 2019 годах. Во второй визит его сопровождали его сотрудники и товарищи по партии. Не относясь к политике всерьез и создавая шоу в Европарламенте (голосуя один раз за и один раз против), Соннеборн серьезно занимается армянской пропагандой. В январе 2021 года он опубликовал в социальных сетях "анекдот", связанный с Китаем, который был расценен как расизм в отношении азиатов. После волны резкой критики ему пришлось извиниться за это. В знак протеста против поста Соннеборна, Нико Семсротт, второй член Die PARTEI (партия имеет только двух представителей в Европейском парламенте) в парламенте, подал в отставку.

Среди других лоббистов Армении: шесть почетных консулов, новостной сайт Haypress.de, Саша Дюркоп, Отто Лухтерхандт, Тесса Хоффман и другие. Вполне вероятно, что заслуженные консулы, являющиеся бизнесменами, финансируют других армянских лоббистов и их инструменты.

1. Гюнтер Пиларски - президент корпорации Cronimet в городе Карлсруэ - с 2006 года является почетным консулом Армении в Баден-Вюртемберге. Он также является вице-президентом и спонсором футбольного клуба Karlsruhe SC. До 2020 года президентом клуба был Инго Велленройтер, член фракции ХДС / ХСС. Пиларски предположительно использует политические контакты Велленройтера.

2. Доктор Стивен Брайан Фера - владелец "Wicom Germany GmbH" и почетный консул Армении в Гессене. Он организовал визит главы муниципалитета Бергштрассе на оккупированные территории Азербайджана в 2013 году. Вероятно, он сотрудничает с Тиллем Мансманном, заместителем председателя парламентской группы Германия-Южный Кавказ и заместителем председателя форума Германия-Армения.

3. Саша Дюркоп - до 2020 года работал "генеральным секретарем" Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (CONIFA), международного руководящего органа для футбольных команд ассоциаций, не связанных с ФИФА. В настоящее время он занимается пропагандой армян в социальные сети и давление на немецких политиков, имеющих контакты с Азербайджаном. Он интенсивно сотрудничает с армянской диаспорой.

4. Проф. Д-р Отто Лухтерхандт - профессор международного права на пенсии и главная фигура в продвижении Армении через науку. В своих статьях он пытается доказать, что Карабах якобы имеет право отделиться от Азербайджана. Он интенсивно сотрудничает с армянской диаспорой.

5. Тесса Хофманн - публицист и занимается продвижением фальшивой истории Армении в своих исследованиях. Она интенсивно сотрудничает с армянской диаспорой.

The USA Tribune доводит до внимания, что все эти люди начали терять связь с армянским делом после поражения армянской армии во Второй карабахской войне.

"Трехстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией от 10 ноября стало поворотным моментом в отношениях между армянскими узкими группами интересов и коррумпированными европейскими законодателями.

С прекращением армянской аннексионистской политики на территориях Азербайджана эти законодатели становятся бесполезными, поскольку их единственная цель заключалась в том, чтобы отстаивать националистические замыслы Армении в европейских столицах. Дело в том, что некоторые европейские парламентарии, очевидно, продолжают занимать должности в своих правительствах, чтобы служить интересам других стран. Кажется, это довольно прибыльный образ жизни. В Европе статус государственного служащего и служение национальным интересам другой страны в значительной степени не регулируется. Европейским странам нужно ввести более строгие законы и правила из-за действий подобных лиц, а также для борьбы с коррупцией, неонацизмом и государственной изменой", - говорится в статье.