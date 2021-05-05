В Армении прошла акция протеста против визита Лаврова

БАКУ/Trend/- В Армении движение «Национально-демократический полюс» Жирайра Сефиляна провело акцию протеста против визита главы МИД России Сергея Лаврова в Ереван, передает Trend со ссылкой на телеграмм-каналы.

Отметим, что Лавров в среду прибыл в Ереван, где на 6 мая запланированы встречи с руководством Армении.