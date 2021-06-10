В Армении произошла стычка между сторонниками Пашиняна и Кочаряна
БАКУ /Trend/ - В Гюмри произошла стычка между сторонниками и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна во время предвыборной кампании партии "Гражданский договор", передает Trend в четверг со ссылкой на российские СМИ.
Как сообщается, стычка и словесная перепалка началась в тот момент, когда сторонники Пашиняна проходили около штаба блока "Айастан".
Напомним, что досрочные парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня. Предвыборная кампания официально стартовала 7 июня.
Лента новостей
Кыргызстан готов к новым шагам, направленным на развитие кыргызско-турецкого сотрудничества - Жапаров
Армянская агрессия против других рас продолжается: убийство гамбийца подняло на ноги всю Францию (ФОТО/ВИДЕО)
Армения и Азербайджан должны взять на себя обязательство об обмене информацией для успешного разминирования – Европарламент
Азербайджан и Иран подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству автомобильного моста (ФОТО)
Грузинские журналисты обратились в международные организации в связи с гибелью азербайджанских коллег
Из солнечного Баку до снежного Магадана - лучшая женская роль фестиваля "Виват кино России!" (ВИДЕО, ФОТО)
Освобождение азербайджанских земель открывает уникальные возможности для развития полностью интегрированного региона - посол
Азербайджан обсуждает вопросы участия американских компаний в восстановлении освобожденных земель - министр (ФОТО)
В Азербайджане завершается прием обращений студентов из социально уязвимых групп в связи с финансированием платы за обучение