В Армении произошла стычка между сторонниками Пашиняна и Кочаряна

БАКУ /Trend/ - В Гюмри произошла стычка между сторонниками и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна во время предвыборной кампании партии "Гражданский договор", передает Trend в четверг со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, стычка и словесная перепалка началась в тот момент, когда сторонники Пашиняна проходили около штаба блока "Айастан".

Напомним, что досрочные парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня. Предвыборная кампания официально стартовала 7 июня.