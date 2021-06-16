Племянник Саргсяна признан виновным в незаконном обороте оружия и боеприпасов

БАКУ /Trend/ - Племянник третьего президента Армении Сержа Саргсяна Нарек Саргсян признан виновным в незаконном обороте оружия и боеприпасов, наркотических средств и психотропных веществ, а также в организации похищения человека, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Сегодня суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Ваге Мисакяна огласил приговор по делу Нарека Саргсяна.

Он приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы. Два из них Н.Саргсян уже провел под стражей.

Прокурор требовал приговорить его к семи годам лишения свободы.