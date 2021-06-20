Полиция Армении сообщила о 21 нарушении на проходящих парламентских выборах
Правоохранительные органы Армении получили сообщения о 21 нарушении на проходящих в воскресенье внеочередных выборах в парламент, по семи случаям проводится проверка на предмет уголовных преступлений. Об этом проинформировал начальник штаба армянской полиции Армен Мкртчян, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"На данный момент зафиксировано 21 нарушение, семь из которых рассматриваются как уголовные преступления, четыре случая из семи - это попытки повторного голосования", - сказал он.
Как отметил Мкртчян, за весь предвыборный период было зарегистрировано 176 нарушений. Большинство из них связано со случаями подкупа избирателей - 35.
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