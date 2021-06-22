Пашинян будет пытаться улучшать свой имидж, доказывать, что он не слабак – израильский эксперт

БАКУ /Trend/ - Никол Пашинян будет пытаться улучшать свой имидж, доказывать, что он не слабак, а сильный. Об этом сказал Trend во вторник израильский юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель.

"Поразительно, что настолько непопулярный и ненавидимый в Армении политик, как Никол Пашинян, которого по сей день называют слабаком, лузером, человеком, проигравшим в Карабахской войне, вдруг после всего этого, вопреки всем прогнозам политологов и аналитиков, побеждает со своей партией на выборах. Эти выборы, скорее всего, не отражают волю большинства населения Армении, наверное, это очередное армянское чудо. Если, конечно, верить в такие чудеса", - сказал израильский эксперт.

Финкель выразил мнение, что, судя по всему, Пашинян очень полюбил власть, и чувствует себя комфортабельно в кресле премьер-министра.

"Конечно, он будет пытаться улучшать свой имидж, доказывать, что он не слабак, а сильный. Будет модернизировать армию, пытаться налаживать отношения с Россией, в адрес которой высказал столь много негативных реплик, и будет пытаться как-то говорить с Западом, на который он делал ставку, но который не оправдал ожиданий Армении", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что предвидит реваншизм и гонку вооружений.

"Не могу сказать, что я оптимистично настроен в плане ожиданий нормализации отношений в обмен на экономические выгоды для Армении", - заключил Финкель.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)