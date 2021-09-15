Пашинян снова признал, что села Эйвазлы и Чайзами являются азербайджанскими

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении в парламенте снова признал, что села Эйвазлы и Чайзами являются азербайджанскими, комментируя вопрос проверки иранских грузовиков азербайджанской полицией на контролируемом участке дороги Герус-Гафан.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Он отметил, что в декабре 2020 была достигнута договоренность о том, что эта дорога беспрепятственно будет использоваться для движения автомашин и передвижения грузов для Республики Армения.

"Предполагаю, что поскольку в договоренности не были зафиксированы и "зарубежные грузы", в данной ситуации Азербайджан применяет это средство, скорее всего, в ответ на наши заявления о том, что в трехсторонних заявлениях нет упоминания о предоставлении коридора через территорию Армении и Республика Армения, принимая открытие региональных коммуникаций, все-таки фиксирует, что зарубежные грузы, при пересечении границы Армении, в том числе следуя из Азербайджана в Нахиджеван (Нахчыван - прим.ред.), должны пересекать таможенный, паспортный и прочий контроль, как и предусмотрено договорно-правовой базой по передвижению транспортных средств стран СНГ.

Что касается использованных мной на заседании правительства обозначений Эйвазлы и Чайзами, то это было сделано по простой причине, чтобы для граждан Армении было ясно, что точки, являющиеся сутью проблемы, находятся не на территории Армении или в границах Советской Армении, а вне этой территории, что и де-юре признала Республика Армения законом об административном делении от 2010 года", - заявил Пашинян, признавая в очередной раз указанные территории азербайджанскими.