Армяне призывают убить Тороса Казаряна за то, что он просил помощи у азербайджанских военных (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Армяне призывают убить Тороса Казаряна за то, что он просил помощи у азербайджанских военных.

В социальных сетях армяне публикуют угрожающие и оскорбительные посты в адрес Казаряна, который был вчера отправлен в Ханкенди при содействии азербайджанских военнослужащих.

Отметим, что несколько дней назад Казарян подошел к одному из постов азербайджанской армии с территории, находящейся под временным контролем российских миротворцев, и попросил о помощи, заявив, что голоден, ему холодно и захотел сигарету.

Армянскому жителю Карабаха была предоставлена еда и сигареты, к нему отнеслись с заботой. 8 января в Шуше - на месте проведения акции протеста на дороге Ханкенди-Лачин, этот мирный армянский житель был отправлен в Ханкенди.

Этот факт еще раз продемонстрировал гуманитарную позицию Азербайджана, мирный характер акции и то, что дорога открыта для гуманитарных целей. С другой стороны, обращение армянского жителя для помощи является примером ситуации, в которой остаются 25-30 тысяч армян, ставших заложниками Рубена Варданяна в Карабахе. Их благополучие и безопасность зависят только и только от Азербайджанского государства.