Варданян попытался подкрепить свою ложь советскими учебниками – очередной фейк

БАКУ /Trend/ - Беглый российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян не ожидал, что его интервью в программе HARDtalk на телеканале BBC будет срываться каждые пару минут, но именно это и происходит, когда кто-то лжет, а ведущий передачи приходит подготовленным.

В интервью Варданян продолжает лгать об армянах, живущих в Карабахе якобы «тысячи лет», называть Карабах вымышленным названием, пока Стивен Сакур не перебивает его, подчеркивая, что весь мир называет эту территорию Карабахом.

Миллиардер явно ожидал, что его ложным высказываниям поверят, но был ошеломлен исправлениями Сакура и попытался вспомнить старые учебники советских времен, в том числе изданные в Азербайджане, в которых Карабах якобы назывался вымышленным армянами названием. Это, конечно, была очередная ложь.

Очевидно, что интервью пошло не так, как ожидал Варданян, который надеялся, что будет отвечать только на заранее оговоренные вопросы, а не спонтанные.

За 25 минут Сакур несколько раз загнал Варданяна в угол. Вероятно, поэтому последний не поделился видеозаписью этого интервью на своих страницах в социальных сетях.