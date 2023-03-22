Армяне запутались в собственной лживой пропаганде

БАКУ /Trend/ - Армянская машина пропаганды, которая лидирует во всем мире по тиражированию фейковых новостей в надежде усыпить бдительность международного сообщества, дает сбой, ибо армяне запутались в собственной лжи.

Так, вчера они распространили информацию о том, что якобы армянский военнослужащий "заблудившись, приблизился на транспортном средстве к позициям подразделений азербайджанской армии и был взят в плен". Минобороны Азербайджана опровергло данный фейк еще вчера, после чего поступила наконец официальная информация оборонного ведомства Армении, в которой тоже опровергается фейк самих же армян. Оказывается "герой" был найден в результате поисково-спасательных работ и его жизни ничто не угрожает. Казалось, на этом будет поставлена точка. Но нет, армянский агитпроп не сдается, идет дальше и придумывает уже более драматичный сценарий, гласящий, что "российские миротворцы перешли на азербайджанскую сторону, чтобы забрать пленного, и попали под обстрел азербайджанских военнослужащих, двое были ранены и один из них скончался в больнице, несмотря на усилия армянских врачей". Интересная сказка, однако. Так если этот заблудившийся армянский военнослужащий не попал в плен и жив-здоров, тогда за кем же российские миротворцы "перешли на азербайджанскую сторону"?

И это еще не всё. Позже "оказалось", что те самые двое российских миротворцев, которые "были ранены", все же обратились в больницу, но теперь уже не "с огнестрельными ранениями", а с травмами. Каково? То есть все старания армянских пропагандистов, как всегда, насмарку. Возникает вопрос: когда же им надоест эта игра в саморазоблачение?