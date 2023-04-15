Поджегший флаг Азербайджана Арам Николян оказался приближенным семьи Пашиняна

БАКУ /Trend/ - Дизайнер-провокатор Арам Николян, который стал «популярным» после поджога Государственного флага Азербайджана на церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, оказался лицом, приближенным к семье премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Стало известно, что жена Пашиняна Анна Акопян неоднократно появлялась на публике в нарядах от этого горе-дизайнера. Теперь становится ясно как он стал главным стилистом Общественного телевидения Армении.

Неужели этот акт вандализма, который опозорил Армению на весь мир, был организован самими же властями? А может Ереван тем самым хотел "отвлечь внимание" международного сообщества от фактов жестокого обращения с азербайджанским же военным в Армении?

Как бы там ни было, эти выходки Еревана фактически лишь еще больше изолируют Армению от остального мира.