Армянская сторона признала ранение трех военных

БАКУ /Trend/ - Минобороны Армении сообщило о ранении трех своих военнослужащих в результате провокации армянских ВС, передает в четверг Trend.

Отметим, что вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии, намеренно совершив провокацию.

В результате прицельного огня со стороны противника был тяжело ранен в голову военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Махмудлу Муслим Видади оглу.

В направлении совершения провокации подразделениями азербайджанской армии были приняты необходимые ответные меры.

Затем минобороны Азербайджана сообщило, что с утра 11 мая вооруженные силы Армении, еще более нагнетая обстановку, ведут минометный обстрел позиций азербайджанской армии с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района.

Как отметили в минобороны, подразделения азербайджанской армии принимают необходимые ответные меры.