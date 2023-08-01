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Давид Тоноян признал дезертирство армянских солдат во время 44-дневной войны

Армения Материалы 1 августа 2023 15:53 (UTC +04:00)
Давид Тоноян признал дезертирство армянских солдат во время 44-дневной войны

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян заявил о случаях дезертирства в армянской армии во время 44-дневной войны.

Как сообщает во вторник Trend, об этом он сказал сегодня на заседании комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны в парламенте Армении.

"Причинами дезертирства были страх и недочеты при проведении мобилизации, поскольку приходилось действовать в достаточно жестких условиях", - отметил он.

Напомним, что Давид Тоноян был министром обороны Армении во время Второй Карабахской войны.

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