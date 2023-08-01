Давид Тоноян признал дезертирство армянских солдат во время 44-дневной войны

БАКУ /Trend/ - Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян заявил о случаях дезертирства в армянской армии во время 44-дневной войны.

Как сообщает во вторник Trend, об этом он сказал сегодня на заседании комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны в парламенте Армении.

"Причинами дезертирства были страх и недочеты при проведении мобилизации, поскольку приходилось действовать в достаточно жестких условиях", - отметил он.

Напомним, что Давид Тоноян был министром обороны Армении во время Второй Карабахской войны.