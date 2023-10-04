Захарова поставила на место армянского журналиста

БАКУ/Trend/ - Глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в очередной раз поставила на место армянского журналиста, который не устает каждый раз позориться, задавая неуместные вопросы.

Так, армянский корреспондент задает вопрос о том, что российская сторона делает для вывода бывших главарей сепаратистов из Карабаха, на что Захарова отвечает, что это не имеет никакого отношения к РФ.

«Вы не перепутали адресат вопроса? Их надо вывести? Вы совсем все перепутали. Если вы хотите спросить что делает официальный Ереван для помощи своим гражданам, о которых вы сказали, это к официальным представителям МИД Армении. Если вы хотите спросить что делает Россия для оказания содействия, наверное, в первую очередь нужно вспомнить, что упомянутые вами граждане являются гражданами Армении. Кто-то из них отказался от российского гражданства, у кого-то изначально было только гражданство Армении», - сказала она.

Дальше армянских пропагандист попытался задать вопрос о вымышленной «этнической чистке» в Карабахе, однако Захарова не дала ему закончить свой «вопрос», добавив, что делать такие декларации под видом вопроса неправильно.

В ходе диалога выяснилось, что этот корреспондент не признает легитимность нынешнего правительства Армении, в связи с чем Захарова сказала, что тогда отвечать на его вопросы не имеет смысла.