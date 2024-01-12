Заявления Армении касательно деятельности российских миротворцев деструктивны - Захарова

БАКУ /Trend/ -Заявления Армении касательно деятельности российских миротворцев деструктивны.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

«Мы видим эти заявления. Мы считаем их деструктивными, и самое главное, не соответствующими действительности. Странно, что они продолжаются. У нас налажен очень хороший, доверительный диалог с коллегами из МИД Армении. Мы неоднократно доводили российскую позицию касательно этих заявлений, говорили о том, что они несут только новые проблемы в двусторонних отношениях и точно не содействуют ничему – ни укреплению двусторонней повестки, ни решению региональных проблем. Но, к сожалению, видимо кому-то там выгодно. Я не знаю, выгодно ли это в Армении кому-то, выгодно ли это за рубежом Армении кому-то. Сложно сказать», - отметила она.

По словам Захаровой, такие заявления – это попытки подтасовать факты ради снятия с себя ответственности.

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