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Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ – МИД России

Армения Материалы 3 апреля 2024 16:05 (UTC +04:00)
Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ – МИД России

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«Я среди стран-членов ОДКБ знаю только одного члена, который говорит о том, что то ОДКБ из него выходит, то он выходит из ОДКБ, то является участником, то замораживает. Мы слышим это только от властей в Ереване.

Дело в том, что Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ. Среди прочего Устав ОДКБ, также подписанный лидерами в 2011 году соответствующий протокол предусматривают, что государство-член ОДКБ может принять решение о размещении на своей территории группы войск и объектов внешней инфраструктуры третьих стран только после проведения неотложных консультаций с другими государствами-членами объединения», - сказала она.

Что касается возможных последствий для государства в случае нарушения обязательств в рамках организации, Захарова отметила, что они также четко зафиксированы.

«Речь может пойти о приостановке по решению совета коллективной безопасности участия такого государства в деятельности органов ОДКБ, может быть и исключение из объединения», - добавила она.

Отметим, что парламент Армении ратифицировал соглашение с ЕС о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Соглашение регулирует деятельность миссии ЕС в Армении, а также уточняет функции миссии на территории страны. Членов миссии не могут задерживать или арестовывать, личный состав пользуется в принимающей стране неприкосновенностью от уголовного преследования. Неприкосновенны также объекты наблюдателей ЕС.

Кроме того, евронаблюдатели освобождаются от таможенных процедур, визовых и миграционных требований. Они получают право свободного и неограниченного передвижения по всей территории страны.

Мониторинговая миссия ЕС в Армении была запущена 23 января 2023 года. Численность сотрудников изначально составляла 100 человек. При этом 11 декабря того же года их количество было решено увеличить до 209 человек.

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