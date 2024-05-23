Армянской церкви следует передать неиспользуемые земли государству - Артур Ованнисян

БАКУ /Trend/ - В распоряжении армянской церкви находятся неиспользуемые земельные участки, которые могут пригодиться государству.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил секретарь правящей партии Армении "Гражданский договор" Артур Ованнисян.

По его словам, армянская церковь должна сотрудничать с государством и выйти из тени.

"Христианство проповедует не красть и не участвовать в коррупции. В нашем понимании, именно этой логикой должна руководствоваться церковь, а также избегать ситуаций, в которых возможны проявления коррупции", - подчеркнул Ованнисян.

Отметим, что в Армении уже некоторое время проходят протесты оппозиционеров, выступающих против процесса делимитации границ с Азербайджаном. Они стремятся помешать установлению пограничных столбов между Арменией и Азербайджаном, возвращению Азербайджану нескольких оккупированных сел Товуза, препятствовать мирному процессу в целом.

Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян возглавляет акции протеста против процесса делимитации.

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