Франция "спасает" армянскую экономику от краха

БАКУ /Trend/ - Правительство Армении одобрило кредит от Французского агентства развития на 75 миллионов евро для погашения дефицита бюджета.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на армянские СМИ, подписание самого соглашения намечено на 26 июня.

Заем предоставляется не для конкретных программ: правительство использует его для пополнения бюджета и распределяет средства по своему усмотрению. Однако, заем предоставляется с условием совершенствования бюджетной системы. На что же потратит эти средства Ереван?

Такая "сестринская" помощь ни что иное, как очередной способ Парижа закрепить свои позиции на Южном Кавказе и поставить Ереван в максимально зависимое положение. Мотивы Франции уже не вызывают вопросов. Более того, учитывая абсолютный провал партии президента Франции Эмманюэля Макрона на выборах в Европарламент, голоса армянской диаспоры сейчас нужны как никогда.

Многочисленные соглашения о поставках оружия, а теперь и колоссальные финансовые кредиты - все это напрямую подрывает мирную повестку, которую проводит Азербайджан в отношениях с Арменией, и усилия по достижению стабильности и безопасности в регионе.

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