Киви из Грузии начали экспортировать в Японию

2 февраля 2018 09:23 (UTC+04:00)

Грузинский киви будут поставлять в Японию. К этому времени уже экспортировано до 60 тонн киви, выращенного в Зугдидском районе.

Это первый случай, когда грузинский киви был продан на японском рынке, сообщил в интервью Общественному телевидению сооснователь компании «Нергета» Коте Векуа, передает Грузия Online.

Японские бизнесмены заинтересовались поставками киви в 2017 году, во время посещения Грузии.

Компания отправила первую пробную партию киви в Японию в прошлом году, после этого спрос вырос и теперь экспорт примет регулярный характер.

«Мы отправили продукцию в ноябре, на место назначения она прибыла только сейчас. Все надлежащие проверки уже пройдены и киви появится на прилавках через несколько дней. Наш киви будет продаваться в Токио и в других городах Японии. Раньше мы осуществляли экспорт в Европу, в частности в Германию, однако на японском рынке более высокая цена и, соответственно, это выгодней для нас», — сообщил Векуа.

«Нергета» выращивает киви на плантациях площадью в 24 гектара в селе Ингири Зугдидского района.

Компания построила плантации на свои собственные средства. В рамках государственной программы по содействию развития сельского хозяйства компания получила и софинансирование, которое было использовано для строительства склада.

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Azernews Newspaper
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