Швейцарская компания Stadler Rail AG откроет в Тбилиси вагоноремонтный завод

16 февраля 2018 09:21 (UTC+04:00)

Лидер по производству поездов в мире, швейцарская компания Stadler Rail AG построит в Тбилиси завод по производству и ремонту вагонов.

Об этом было заявлено сегодня на встрече президента компании STADLER Петера Шпулера с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Шпулер представил планы по строительству предприятия, передает Новости-Грузия.

Для строительства завода рассматривается три возможных локации в пригороде Тбилиси.

Новый завод будет обеспечивать подвижными составами как железную дорогу Грузии, так и метро Тбилиси. Завод будет работать и над заказами для экспорта.

На встрече в администрации правительства присутствовал и министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.

Меморандум о взаимопонимании компания Stadler Rail AG и министерство экономики Грузии подписали в Тбилиси 30 июня 2017 года. В документе говорится, что компания изучит инвестиционные возможности страны и выражает готовность осуществить в Грузии инвестиции, в частности, открыть в стране дочернее вагоностроительное предприятие.

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