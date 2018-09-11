Пассажиропоток в аэропортах Грузии вырос

11 сентября 2018 10:35 (UTC+04:00)

Международными аэропортами Грузии за восемь месяцев 2018 года воспользовались около 3,4 миллиона человек, что на 25% больше данных за январь-август прошлого года, говорится в сообщении на странице Объединенных аэропортов Грузии в соцсети Facebook, передает Sputnik Грузия.

Самым популярным в Грузии аэропортом, как и прежде, остается Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели. С января по август он принял около 2,6 миллиона пассажиров.

На втором месте по популярности Батумский международный аэропорт имени Александра Картвели - за отчетный период им воспользовались около 422,9 тысячи пассажиров. Кутаисский международный аэропорт имени Давида Агмашенебели принял за указанный период 2018 года более 382,3 тысячи пассажиров.

Что касается аэропортов Местии и Амбролаури, которые осуществляют внутренние рейсы, с начала года они приняли более 5,5 тысячи пассажиров.

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