Wizz Air на месяц отложил запуск шести новых европейских направлений из Кутаиси

18 мая 2019 18:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Венгерский лоукостр Wizz Air отложил на месяц запуск шести новых европейских направлений из Кутаиси. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе авиакомпании, сообщает Trend со ссылкой на Georgia Online.

Выполнение с первого августа регулярных рейсов из Грузии в Эйндховен (Голландия), Таллин (Эстония), Брюссель (Бельгия), Копенгаген (Дания), Бари (Италия) и Базель (Швейцария) Wizz Air перенесено на 10 сентября. Причиной называется «операционное препятствие»: дополнительный, третий самолет Airbus A320 в Кутаисский аэропорт Wizz Air доставит позже, чем планировалось.

Всем пассажирам, приобретшим авиабилеты, на какое-то из шести указанных направлений на даты с первого августа по 10 сентября, авиакомпания предоставила информацию и пообещала возместить им сто процентов стоимости билета или поменять билет. При этом, взамен получить можно билет в том же направлении, но на другое число, либо обменять его на другое направление. В том случае, если авиабилеты приобретены через туристическое агентство, пассажирам необходимо обратиться к своему туроператору.

Согласно данным Агентства гражданской авиации Минэкономики Грузии, Wizz Air стал самой популярной авиакомпанией в Грузии по итогам 2018 года. Доля венгерского лоукостера на авиационном рынке страны составляет 12 процентов. За минувший год Wizz Air обслужил в Грузии 587,179 тысячи пассажиров.

Лоукостер Wizz Air работает в Грузии с 2012 года. В настоящее время авиакомпания осуществляет рейсы из Кутаисского международного аэропорта по более чем 20 направлениям.

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