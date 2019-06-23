Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России

23 июня 2019 09:49 (UTC+04:00)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что политические проблемы не должны влиять на поток туристов из России, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Туристы должны приезжать в Грузию, потому что любят эту страну, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедших событий", - сказала Зурабишвили в интервью Euronews.

В пятницу президент России Владимир Путин на фоне беспорядков в Грузии подписал указ, запрещающий российским авиаперевозчикам полеты в эту страну. Туроператорам и турагентам рекомендуется не продавать туда путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это вынужденная рестрикция, которая призвана обеспечить безопасность российских граждан. При нормализации ситуации в Грузии полеты возобновят, добавил он.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, сейчас в Грузии около пяти-семи тысяч организованных российских туристов и в два-три раза больше — самостоятельных.

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