Президент Грузии Саломе Зурабишвили отложила визит в Украину

29 ноября 2019 10:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Грузии Саломе Зурабишвили отложила запланированный на ноябрь визит на Украину по просьбе украинской стороны, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президентской администрации.

Зурабишвили посетит Украину в 2020 году. В этом году президент Грузии уже была на Украине. В мае она присутствовала на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

В администрации также опровергли слухи о визите в ближайшее время в Грузию президента Украины Владимира Зеленского.

Грузия и Украина установили дипломатические отношения в июле 1992 года. С этого времени между странами было подписано 105 двухсторонних и многосторонних соглашений.

Между странами действует режим свободной торговли. В период с января по октябрь 2019 года торговый оборот между странами составил более 522 миллионов долларов, что составило пять процентов от всего торгового оборота Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев)

Twitter: @Mila61979356

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