Администрация президента Грузии ограничивает прием граждан в связи с распространением коронавируса

В целях превенции коронавируса администрация президента Грузии временно, с 7 по 16 марта ограничивает прием граждан. Информацию об этом распространяет пресс-служба президента, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

«В указанный период во дворце Орбелиани не будут проводиться официальные мероприятия президента, а также экскурсии по осмотру дворца. Однако, граждане, интересующиеся различными вопросами, смогут связаться с администрацией президента по «горячей линии»: +99532 2288888 в каждый из рабочих дней с 10:00 до 19:00, или посредством электронной почты: info@president.gov.ge.

Несмотря на эти ограничения, президент Грузии и администрация продолжат работу в обычном режиме», - говорится в распространенной информации.