У замглавы минсельхоза Грузии подтвердился коронавирус

БАКУ/Trend/ - У заместителя министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Юрия Нозадзе подтвердился коронавирус, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В прошлый четверг, 5 марта, у члена семьи Нозадзе подтвердился факт заражения новым коронавирусом. Результаты первичного анализа, взятого 6 марта у министра, были отрицательными.

Заражение коронавирусом у Нозадзе подтвердилось накануне, 10 марта, в результате повторного теста.

По информации ведомства, чиновник продолжает лечение под наблюдением врачей. Как уверяют эпидемиологи, риска для здоровья сотрудников, которые с ним контактировали, нет, исходя из периода контакта.

В среду в Грузии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом у ребенка.

К 11 марта коронавирус в Грузии выявлен у 23 человек. Но руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе не исключает, что количество инфицированных в стране возрастет.

Большинство случаев заражения коронавирусом в Грузии связано с Италией. Власти предпринимают чрезвычайные меры: в стране отменяются массовые мероприятия, часть офисов переходит на дистанционный режим работы, закрыты школы и детсады, прервано авиасообщение с Китаем, Ираном и Италией.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: @Mila61979356