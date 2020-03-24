В Грузии число зараженных коронавирусом достигло 70

БАКУ/ Trend/ -В Грузии число зараженных новым типом коронавируса возросло до 70, сообщает Trend со ссылкой на правительственный сайт StopCov.

На данный момент на карантине находятся более четырех тысяч человек, в клиниках под наблюдением врачей - 252. Девять человек излечились от COVID-19.

Из-за распространения коронавируса до 21 апреля в Грузии действует режим чрезвычайного положения. Страна практически полностью остановила международное авиационное, сухопутное и морское сообщение.

Одновременно, в период действия ЧП лица, нарушившие установленные для них правила карантина или самоизоляции, будут принудительно помещены в соответствующее учреждения. Кроме того, им придется платить крупный штраф - физическим лицам 3 тысячи лари (1 тысяча долларов), юридическим лицам — 15 тысяч лари (5 тысяч долларов).

(Автор: Тамилла Мамедова)