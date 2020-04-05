В Грузии от коронавируса скончался второй пациент
БАКУ/Trend - В Грузии от коронавируса скончалась 81-летняя женщина - второй пациент, заявил глава Первой университетской клиники Тбилиси Леван Ратиани, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
"Состояние женщины, которую 3 марта забрали из Тбилисского морского госпиталя, оценивали как критическое - несовместимое с жизнью", - сказал Ратиани.
По его словам, пациентка страдала от ряда острых и хронических заболеваний, что сделало симптоматическое лечение неэффективным.
"Лечение проводилось в соответствии с протоколами и рекомендациями, но оно не дало результатов, и, к сожалению, вынужден сообщить о биологической смерти", - сказал Ратиани.
Первый летальный исход от коронавируса в Грузии зафиксирован 4 апреля - скончалась инфицированная коронавирусом пожилая женщина, у которой были тяжелые хронические заболевания
В Грузии подтверждено 170 случаев заражения коронавирусом. Двое пациентов умерли. Выздоровело - 36.
(Автор: Тамилла Мамедова)