В Грузии планируется вакцинация против пневмококка граждан старше 60 лет

БАКУ /Trend/ - В Грузии планируется планируется вакцинация против пневмококка граждан старше 60 лет, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По ее словам, специалисты проанализировали основные ведущие болезни в Грузии и то, что является главной причиной смертности.

По словам министра, пневмония развивается именно у уязвимых групп.

Тикарадзе говорит, что в результате коммуникации с европейскими коллегами, а также изучения международной практики были приняты некоторые рекомендации, которые они намерены учесть.

По словам Тикарадзе, одна из таких — вакцинация населения старше 60 лет от пневмококка.

По информации министра, уже есть конкретный список людей, которые будут привиты.

Кроме того, обсуждается и то, чтобы вакцина против пневмококкова вошла в группу обязательной вакцинации.

По официальной информации, из 188 подтвержденных случаев коронавируса в Грузии выздоровели 36 пациентов.

Два пациента умерли в результате коронавируса, 5,056 человек находятся в режиме карантина, а 386 находятся под наблюдением в стационаре.

Напомним, что в связи с угрозой распространения коронавируса с 21 марта на территории всей Грузии сроком на 1 месяц введено чрезвычайное положение, а с 31 марта на период чрезвычайного положения объявлен всеобщий карантин. Этот режим предусматривает целый ряд ограничений в отношении передвижения населения, транспорта, работы организаций, различных объектов.

(Автор: Тамилла Мамедова, Редактор: Ровшан Гусейнов)