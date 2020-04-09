Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 214

БАКУ/Trend/ - Количество инфицированных новым типом коронавируса в Грузии увеличилось на три человека, сообщает Trend со ссылкой на правительственный сайт stopcov.ge.

Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 214. От вируса в стране на данный момент вылечились 50 пациентов, еще трое скончались.

На карантине остаются 4 559 человек, а в стационаре под наблюдением врачей - 353. По прогнозам эпидемиологов, случаи инфицирования в стране будут расти.

В связи с пандемией коронавируса по всей территории Грузии с 31 марта введен карантинный режим. Также с 21:00 до 06:00 действует комендантский час. Ранее, в середине марта, правительство закрыло границы, а с 21 марта объявило режим чрезвычайного положения на месяц.

Полностью приостановил работу общественный транспорт, введен жесткий регламент работы такси - не больше двух пассажиров на заднем сиденье.

Все граждане, выходя на улицу, должны иметь при себе удостоверение личности. Всем, особенно пожилым, выходить из дома только в случае крайней необходимости.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)