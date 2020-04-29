Посольство Азербайджана доставило продовольственную помощь в регионы Грузии

Грузия 29 апреля 2020 16:48 (UTC+04:00)
Посольство Азербайджана доставило продовольственную помощь в регионы Грузии

БАКУ/Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана Дурсун Гасанов посетил Грузинский регион Кахети и передал областной администрации 200 пакетов с продуктами, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, продовольственные пакеты будут розданы социально уязвимым семьям Кахетинского региона.

Гасанова принял губернатор Кахети Ираклий Кадагишвили. Он поблагодарил посла за поддержку.

«Я хотел бы поблагодарить азербайджанский народ, Ассоциацию бизнеса Азербайджана, за оказание помощи жителям региона», - сказал Ираклий Кадагишвили.

Отметим, что 9 апреля посольство Азербайджана в Грузии доставило в Марнеули гуманитарный груз, 10 апреля передало продуктовые пакеты нуждающимся семьям Болнисского муниципалитета, 11 апреля - доставило гуманитарную помощь в Рустави и Гардабани.

По словам Гасанова, акция проводится во имя дружбы между Грузией и Азербайджаном.

«У нас одна цель - бороться с коронавирусом не жалея сил, и я знаю, что скоро мы преодолеем эту проблему», - сказал посол.

(Автор: Тамилла Мамедова, Редактор: Ровшан Гусейнов)

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