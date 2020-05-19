ЕС поможет Грузии с программой сертифицирования гидов

Важность туристического сектора для Грузии, его влияние на экономическую жизнь и необходимость осуществления программы по сертифицированию гидов обсудила на встрече с руководителем экономического направления представительства ЕС Домиником Паппенхаймом министр экономики Грузии Натия Турнава. Как передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия, об этом сообщается на сайте ведомства.

На встрече отмечалось, что Евросоюз поможет грузинской стороне подготовить систему добровольной сертификации гидов. С этой целью будет разработан план действий на основе международного опыта.

По словам Натии Турнава, переподготовка гидов чрезвычайна важна в постэпидемиологический период.

"Грузия - безопасное направление, с этим посланием мы планируем предстать перед миром. Таким образом, каждое звено нашей туристической индустрии должно соответствовать самым строгим требованиям безопасности. Это также относится к гидам, над системой сертификации которых мы начинаем работать. К процессу активно подключатся Ассоциации гидов, и все это будет направлено на повышение качества обслуживания и мер безопасности в этой сфере", - сказала Турнава.

По словам министра, правительство делает все возможное, чтобы помочь туристической отрасли выйти из кризиса как можно скорее.

"Мы помогаем частному сектору своевременно открыть местный туристический рынок для внутренних и международных путешественников", - сказала глава ведомства.

На встрече также присутствовали представитель Германского общества международного сотрудничества (GiZ) Филипп Штайнхайм и глава Южно-Кавказского офиса Австрийского агентства развития Герхард Шаумбергер.

Туристический сектор, в котором, по предварительным расчетам, занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от пандемии, и теперь власти Грузии намерены как можно скорее возродить эту сферу.

В помощь туристическому сектору власти Грузии потратят 200 миллионов лари (62,6 миллиона долларов). Из этих денег 45 миллионов - на упразднение налога на имущество, 90 миллионов – на освобождение или отсрочку выплат подоходного налога.

Еще 60 миллионов пойдет на субсидирование кредитов гостиниц и 5 миллионов - на поддержку туристического сектора и гидов.

С 15 июня в Грузии снимаются ограничения на внутренний туризм, а с 1 июля страна будет готова открыть авиасообщение и принимать иностранных туристов.