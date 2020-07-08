Черногория открыта для граждан Грузии без дополнительных ограничений

Черногория внесла Грузию в список стран, граждане которой могут войти в страну без дополнительных ограничений, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В список попали все государства-члены ЕС и еще 50 стран, среди них и Грузия. Гражданам этих стран не придется представлять тест на коронавирус или проходить карантинный режим. Вместе с Грузией в список также попали Украина, Беларусь, Турция и Китай.

Чтобы попасть в Черногорию тест на коронавирус должны представлять граждане Албании, Боснии и Герцеговины, Израиля, Сингапура и Канады. Гражданам остальных стран для въезда в Черногорию нужно будет пройти обязательный карантин.

Евросоюз включил Грузию в список тех 15 безопасных стран - не членов ЕС, для которых открывает границы с 1 июля. Границу для граждан Грузии открыли Швейцария, Венгрия, Германия, Латвия, Франция, Испания, Нидерланды, Италия и ряд других стран.

Вместе с тем Австрия снимет ограничения на въезд в страну для граждан стран - не членов Евросоюза, в том числе и Грузии, только с 30 сентября. Об этом сообщает посольство Грузии в Вене.

Грузия в свою очередь открыла небо для конкретных авиакомпаний с 1 июля, несмотря на решение отложить возобновление регулярного авиасообщения до 1 августа. В правительстве Грузии заявили, что главной заботой страны является здоровье граждан и этим было продиктовано решение продлить запрет на регулярное международные полеты.