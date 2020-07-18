Грузинские пограничники получили новое оборудование для проверки документов

Международная организация по миграции (МОМ) безвозмездно передала Грузии современное оборудование для проверки документов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Технику передали Департаменту патрульной полиции. С ее помощью офицеры-пограничники смогут еще тщательнее изучать документы и определять их подлинность.

МОМ закупил оборудование в рамках финансируемого ЕС проекта «Поддержка управления границами и регулирования миграции в Грузии» (SBMMG). В МВД отмечают, что данная программа помогает властям страны выполнять обязательства по управлению границами, предусмотренные планом действий по либерализации визового режима с ЕС.

Одновременно в ведомстве указывают, что в рамках многолетнего тесного сотрудничества с Евросоюзом был реализован целый ряд успешных проектов, способствовавших укреплению потенциала министерства внутренних дел.