В Тбилиси пройдет новый фестиваль электронной музыки

28-29 августа состоится фестиваль электронной музыки HYPERSONIC под патронажем тбилисских клубов «Басиани» и «Хиди» (груз. Мост), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам организаторов, Hypersonic2020 должен был пройти в Аджарии, местечке Цихисдзири (груз. «У подножья крепости», историческом уголке на берегу Черного моря). Но из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в близлежащем курортном Кобулети, было решено перенести мероприятие в Ciskari Garden на тбилисском «Черепашьем озере».

Фестиваль основан на идее солидарности, и его цель — сохранить клубы, закрытые на неопределенный период времени из-за пандемии ковида. Представители фестиваля надеются, что к 2021 году эпидемиологическая ситуация стабилизируется, люди, работающие в закрытых помещениях, смогут работать, а фестиваль, согласно плану, пройдет на побережье Черного моря.