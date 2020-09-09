Коронавирус негативно сказался на транспортном секторе Грузии

В период с января по июль 2020 года транспортный сектор Грузии обслужил 154,8 миллиона пассажиров, что на 60,6 миллиона меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как передает Trend, об этом сообщает телекомпания Imedi со ссылкой на Минэкономикии Грузии.

По официальным данным, наибольший спад наблюдается в автомобильном секторе. Если за семь месяцев 2019 года транспортный сектор обслужил 210,7 миллиона пассажиров, то за аналогичный период этого года показатель составил 153,4 миллиона пассажиров.

Аналогично дела обстоят и в гражданской авиации. В январе-июле гражданская авиация обслужила 0,7 миллиона пассажиров, тогда как за аналогичный период 2019 года этот показатель составил 3,1 миллиона пассажиров.

Спад наблюдается и в пассажирских перевозках на железной дороге - за первые семь месяцев текущего года Грузинской железной дорогой воспользовались 0,7 миллиона пассажиров, что на 1 миллион пассажиров меньше, чем за аналогичный период прошлого года.