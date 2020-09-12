Израильская компания поможет модернизировать установки ПВО в Грузии

Израильская компания Rafael поможет Грузии полностью восстановить и модернизировать установки воздушной обороны. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, говорится в сообщении на сайте минобороны страны.

По данным ведомства, соответствующее соглашение было подписано министерством обороны и представителями компании в пятницу.

До подписания соглашения глава грузинского оборонного ведомства Ираклий Гарибашвили обсудил с представителем компании возможности развития сотрудничества и вопрос переподготовки грузинского персонала.

Rafael — израильская компания, производитель вооружения, входит в четверку крупнейших израильских фирм-экспортеров вооружений.

Также в пятницу в министр обороны обсудил сотрудничество c представителями еще одной израильской компании Elbit Systems, которая занимается разработкой модернизации различных видов вооружения.

Стороны рассмотрели вопросы оснащения летательных аппаратов современными радиоэлектронными системами.

В середине июля министерство обороны Грузии начало капитальный ремонт и обновление летательных аппаратов военно-воздушных сил.

На первом этапе пройдет ремонт имеющихся на балансе ведомства летательных аппаратов СУ-25 и МИ-24, который осуществляют оборонное предприятие "Дельта" и завод "Тбилавиамшени" (Тбилавиастрой).