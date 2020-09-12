Израильская компания поможет модернизировать установки ПВО в Грузии
Израильская компания Rafael поможет Грузии полностью восстановить и модернизировать установки воздушной обороны. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, говорится в сообщении на сайте минобороны страны.
По данным ведомства, соответствующее соглашение было подписано министерством обороны и представителями компании в пятницу.
До подписания соглашения глава грузинского оборонного ведомства Ираклий Гарибашвили обсудил с представителем компании возможности развития сотрудничества и вопрос переподготовки грузинского персонала.
Rafael — израильская компания, производитель вооружения, входит в четверку крупнейших израильских фирм-экспортеров вооружений.
Также в пятницу в министр обороны обсудил сотрудничество c представителями еще одной израильской компании Elbit Systems, которая занимается разработкой модернизации различных видов вооружения.
Стороны рассмотрели вопросы оснащения летательных аппаратов современными радиоэлектронными системами.
В середине июля министерство обороны Грузии начало капитальный ремонт и обновление летательных аппаратов военно-воздушных сил.
На первом этапе пройдет ремонт имеющихся на балансе ведомства летательных аппаратов СУ-25 и МИ-24, который осуществляют оборонное предприятие "Дельта" и завод "Тбилавиамшени" (Тбилавиастрой).