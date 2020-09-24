Гахария: Грузия является верным союзником и стратегическим партнером США в Черноморском регионе

Грузия является верным союзником и стратегическим партнером США в Черноморском регионе.

Oб этом, как пеердает Trend со ссылкой на Грузия Online, премьер-министр Грузии Георгий Гахария написал в Twitter в связи со своим разговором с советником президента США по национальной безопасности О’Брайеном.

Как отметил глава правительства, два государства продолжают осваивать новые направления сотрудничества.

«С советником президента США по национальной безопасности Робертом О’Брайеном рассмотрели вопросы стратегического партнерства США и Грузии, евроатлантической интеграции Грузии и оккупации.

Грузия является верным союзником и стратегическим партнером США в Черноморском регионе. Наши две нации продолжают осваивать новые области сотрудничества», — написал грузинский премьер.

Сегодня между премьер-министром Грузии Георгием Гахария и советником президента США по национальной безопасности Робертом О’Брайеном состоялся телефонный разговор. Как сообщает пресс-служба премьер-министра, стороны обсудили ключевые вопросы стратегического партнерства и сотрудничества, а также вызовы безопасности в Грузии и регионе.