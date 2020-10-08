Грузинский фильм «Начало» поборется за право получить «Оскар»

ильм режиссера Деи Кулумбегашвили «Начало» поборется за право представлять Грузию на соискание премии американской киноакадемии «Оскар» в 2021 году. Картина может быть представлена в номинации «Международный полнометражный фильм», передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Решение отправить на конкурс в Калифорнию «Начало» приняла специальная комиссия Национального центра кинематографии путем тайного голосования.

«Имею честь сообщить вам, что победил фильм Деи Кулумбегашвили «Начало». Из 13 членов комиссии за фильм Деи высказались 11. Два голоса достались «Отрицательным числам» Уты Берия. Желаю больших успехов этому фильму», — сказала Гага Чхеидзе, объявляя решение комиссии.

Национальный киноцентр начал отбор кандидатов на премию «Оскар» 1 сентября. За право представлять Грузию на церемонии в легендарном театре «Глобус» в этом году боролись три грузинские ленты: