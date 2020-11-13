Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 473
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 473. Скончались 37 человек, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 73 154 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 342 человека, с начала пандемии вылечились 55 511 пациентов. Скончались 636 .
В карантине в данное время находятся 2 447 человек, в стационарах – 4 957, в ковид-гостиницах – 3 413.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.
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