За минувшие сутки в Грузии выявлено 3 504 новых случая коронавируса, выздоровели 3163 человека, скончались 33 пациента, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

С начала пандемии в стране суммарно выявлено 76 658 случаев заражения коронавирусом, из них 58 674 инфицированных выздоровели, 669 умерли.

В режиме карантина находятся 2 425 человек, в стационарах - 5 355, в ковид-гостиницах - 3 361 инфицированных.