ГЖД возобновит пассажирские перевозки период новогодних праздников

Грузинская железная дорога (ГЖД) сообщает, что на период новогодних праздников, с 24 декабря по 2 января, пассажирские перевозки будут временно возобновлены, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

Напомним, согласно постановлению правительства Грузии с 28 ноября до 31 января в городах Грузии прекратится движение всех видов муниципального транспорта, включая Тбилисский метрополитен, а также остановится междугороднее автомобильное и железнодорожное сообщение. Соответственно, пассажирские перевозки по Грузинской железной дороге также будут временно приостановлены.

Однако, междугородний транспорт будет работать с 24 декабря по 2 января. Грузинская железная дорога также будет обслуживать пассажиров в этот период.

Что касается пассажиров, которые заранее приобрели билеты в кассах ГЖД, они могут вернуть билеты сегодня, 27 ноября. Уже завтра кассы ГЖД будут закрыты.

Те, кто не может вернуть билет сегодня, смогут получить возврат полной суммы позже, после открытия касс. Те, кто приобрел билеты онлайн, в ближайшие дни смогут вернуть билеты онлайн.