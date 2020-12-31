В ноябре экономика Грузии сократилась на 7,7 процента

По предварительным оценкам Национальной службы статистики Грузии, в ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение реального валового внутреннего продукта (ВВП) составило 7,7%, а средний показатель за первые 11 месяцев 2020 года — минус 5,9 % передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

По данным статистиков, в ноябре 2020 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдалось сравнительное снижение по следующим направлениям деятельности: строительство, транспорт и складирование, искусство, развлечения и отдых, обеспечение средствами размещения, оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов.

Рост наблюдался в обрабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, информации и коммуникации, а также в водоснабжении, канализации и управлении отходами.