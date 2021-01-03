В Грузии увеличился тариф на электроэнергию
С 1 января в Грузии вступили в силу новые тарифы на электроэнергию для жителей страны, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
Согласно решению Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения, тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличится на 3,5 тетри (с учетом НДС).
Потребительские тарифы для абонентов компании "Теласи" (тетри за кВт/ч)
|Ступень
|Cтарый тариф
|Новый тариф
|потребление менее 101 кВт/ч
|14,544
|18,041
|потребление от 101-301 кВт/ч
|18,556
|22,053
|потребление более 301 кВт/ч
|23,040
|26,537
- АО "Теласи" является одной из крупнейших сетевых компаний Грузии, которая осуществляет распределение и сбыт электроэнергии в Тбилиси. Компания является поставщиком электроэнергии более чем для 600 тысяч потребителей. В августе 2003 года "Теласи" вошла в состав российской государственной группы "Интер РАО". Холдингу принадлежат 75% акций "Теласи".
Потребительские тарифы для абонентов компании Energo-Pro Georgia (тетри за кВт/ч)
|Ступень
|Старый тариф
|Новый тариф
|потребление менее 101 кВт/ч
|14,23
|17,731
|потребление от 101-301 кВт/ч
|18,213
|21,707
|потребление более 301 кВт/ч
|22,733
|26,227
- Компания Energo-Pro Georgia занимается в основном снабжением электричеством регионов Грузии. Она является крупным оператором на энергетическом рынке Грузии, специализирующимся на производстве и распределении электроэнергии. Компания владеет десятью гидроэлектростанциями среднего размера, полная выходная мощность которых превышает 414 мегаватт. Услугами Energo-Pro Georgia пользуются 860 000 клиентов.
Правда платить за электроэнергию придется не всем. Правительство Грузии приняло решение оплачивать разницу в тарифе для большей части семей Грузии. Они будут платить за свет по старым тарифам. Субсидия коснется тех абонентов, которые потребляют менее 300 кВт/ч электроэнергии в месяц, а это более 1,6 миллиона семей.
Кроме того, вырос тариф на электроэнергию и для коммерческих предприятий. Регулирующая комиссия приняла решение об увеличении непотребительского тарифа на электроэнергию в Грузии на 11-12 тетри. Но и в этом случае правительство Грузии приняло решение о субсидировании повышения для для местных компаний, занятых в первичной переработке продуктов питания.