В Грузии увеличился тариф на электроэнергию

С 1 января в Грузии вступили в силу новые тарифы на электроэнергию для жителей страны, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно решению Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения, тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличится на 3,5 тетри (с учетом НДС).

Потребительские тарифы для абонентов компании "Теласи" (тетри за кВт/ч)